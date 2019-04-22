Чемпион Высшей лиги КВН 1998 года, участник команды "Дети лейтенанта Шмидта" Виталий Гасаев дал свою оценку новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, с которым он долгое время пересекался на одной сцене. На тот момент был участником украинский команды "Запорожье-Кривой Рог-Транзит", разделившей чемпионский титул в 1997 году вместе с "Новыми армянами". Это последняя победа в Высшей Лиге КВН для украинской команды. "Дети лейтенанта Шмидта" неоднократно пересекались с "запорожцами" в играх и фестивалях КВН.

Как сообщил Виталий Гасаев новосибирскому изданию НДН.инфо, Зеленский с большим уважением относился к сибирякам, крутился рядом постоянно. Вы бы видели, как эти салажата смотрели на своего капитана Мишу Гуликова. Он был для них богом. Во время летнего кубка на Кипре играли три команды: "Дети лейтенанта Шмидта", "Запорожье – Кривой Рог – Транзит" и "Новые армяне". В жюри были Константин Эрнст, Галина Волчек и другие знаменитости.

"Зеленский на сцене в тот раз ничего не говорил – только танцевал. Кстати, неплохо. В следующий раз с Володей мы встретились через год – в 2000-м команда "Дети лейтенанта Шмидта" в Киеве завоевала кубок президента Леонида Кучмы, который руководил страной в то время. Он лично вручил мне этот кубок. Приехали вшестером – и выиграли. Вот тогда я уже поближе познакомился с Зеленским. Конечно, даже мысли о том, что он может стать когда-то президентом Украины, у меня не возникало. Тогда в КВН существовала дедовщина, в хорошем смысле. Но могли и щелбан дать. Все это было по-доброму, по-дружески. Вот я сейчас вспоминаю, что мог щелкнуть по лбу потенциального президента страны, и даже как-то нехорошо становится", – вспоминает Виталий Гасаев.

По его словам, Зеленский в тот момент показался алтайскому КВНщику "расчетливым еврейским мальчиком". Попытки заняться политикой он назвал ошибкой и привел в пример опыт Михаила Евдокимова, которого на Алтае называли "плачущий губернатор".

"Я уверен, что те, кто идут в политику, не должны любить людей! Хотя Володя Зеленский может и из таких. Как Рейган или Шварценеггер. Но я знаю: то, что он сейчас говорит про Крым или Донбасс, – это не его слова. Это говорит кто-то за него. Все беды на Украине из-за западной ее части. Нас же в свое время Гитлер с Наполеоном не рассорили!" – продолжает Гасаев.

Он вспомнил, как в 2005 году команда "Детей лейтенанта Шмидта" приехала в Крым и Зеленский со своими ребятами были принимающей стороной. Вместе они выступали на одной сцене в Ялте.

"Затем они к нам приезжали. Это уже была команда "95 квартал". Были в Новосибирске, Барнауле, Томске. На этот раз мы были хозяевами, им Сибирь очень понравилась. Я тогда еще спросил Зеленского, почему "95 квартал"? Оказалось, что город Кривой Рог, откуда Владимир родом, делится не на улицы, а на кварталы. И вот Зеленский и его друзья были из этого квартала. Братья Шефиры им сочиняли шутки", – заключил Виталий Гасаев.