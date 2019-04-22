Новая волна ложного "минирования" зданий прокатилась по Бийску

Очередная волна ложного "минирования" зданий прокатилась по Бийску в понедельник, 22 апреля.
Как сообщает "Алтайская правда", письма с угрозами прислали в один из отделов администрации города и центр "Мать и дитя".
Лжетеррористы действовали по прежней схеме, рассылая электронные письма.
"Бийский рабочий" добавляет, что также сегодня были эвакуированы кадетская школа и Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса.
Представители силовых ведомств отработали поступившие сигналы. Опасных предметов в зданиях не обнаружено.
Напомним, что с начала года Бийск, а также другие города Алтайского края уже неоднократно подвергались "атакам" злоумышленников, сообщавших о готовящихся взрывах.
Комментарии
Зачем вестись на это, эвакуировать, вызывать мчс, саперов, терять время и деньги? Ясно же, что никакого минирования нет
когда объявляют очередной конец света, никто же не бежит в бомбоубежища и не вылетает на Луну, почему же при "минировании" разум отключается и все начинают эвакуироваться?
Почему до сих пор не поймали "террористов"?
Хотя по результатам действия, это уже реальные террористы.