Два снимка. Две девочки. Одна из них росла без маминой любви, и жизнь ее не сложилась. Вторая окутана маминой любовью, но для того чтобы ее жизнь была совсем другой, не как у мамы, их маленькой семье очень нужна поддержка, которую можете оказать вы.

"Мне доводилось бывать в приюте для детей. Если бы я была журналистом, как вы, знаете, чтобы я там сняла? Не то, как дети видятся с родителями. А как спят они по ночам. Старики, когда тело все ноет, начинают руки-ноги тереть. Так же эти дети во сне... Только что у них болеть может? Это душа их страдает от предательства", – рассказывает Жанна в начале беседы.

Этих детей оставили родители. Совсем по разным причинам. Может быть, они настолько бедны, что считали – в приюте у малышей хотя бы будет еда, одежда, теплая постель. Но не представляют взрослые, какая это рана для детского сердца. Для них это обида на всю жизнь.

Жанна знает, что такое предательство родителей. И боль, с которой живут эти детишки. Она сама до сих пор живет с ней.

"Бывает, что по ночам просыпаюсь резко, а в груди как будто кирпич лежит", – объясняет Жанна.

Очень не хватало Жанне в детстве маминой любви. Была нелюбовь. И теперь нелюбовь у Жанны к самой себе. Неверие, неуверенность, забитость.

И есть лишь одна радость – Лера. Дочка, ради которой живет.

Жанна хочет подарить ей столько любви, сколько сама не видела никогда. Но сомневается даже в том, способна ли на это. И спрашивает у сотрудников благотворительного фонда: "А я для Леры хорошая мама?"

Глаза сверкают в ожидании ответа под пеленой слез. Неверие и желание, чтобы кто-то поверил.

Лера спит по ночам крепко, как младенец. Мама видит это, когда спит напротив в их комнате 18 "квадратов".

И даже не нужен ответ на этот вопрос. Вот оно – лучшее доказательство того, что детское сердце Леры укутано маминой любовью. Любовь хранит сон Леры.

Но Жанне тоже нужна поддержка, чтобы вытеснить из сердца ту давнюю отравляющую нелюбовь.

"Бабушка всегда говорила, если женщина живет без мужчины, то она б..., – рассказывает Жанна о своем детстве. – Отца родного я никогда не видела. Ничего о нем не знаю. Воспитанная по этому принципу, мама вышла замуж за другого мужчину. Я жила с ней и отчимом".

Отношения у Жанны с отчимом не сложились. А мама, боясь потерять мужчину, всегда была на его стороне.

"У моей мамы одна нога была короче другой, – вспоминает Жанна одну историю. – Она так от этого страдала. Помню, как однажды она заперлась в ванной, включила воду и зарыдала. Громко и невыносимо. Я это слышала и тогда поняла, что такое настоящая женская боль. Когда отчим спросил у мамы, почему она плакала, мама ответила: "Жанка меня расстроила". Так легко она прикрылась мною, не боясь, что я получу наказание".

Это лишь частный случай. Но главная боль, главное предательство не в этом.

Когда Жанне исполнилось 18 лет, отчим выгнал ее из дома, предупредив, чтобы она даже не пыталась отстаивать свое право на жилье. Мать за Жанну не заступилась. Согласилась с мужем.

Жанне пришлось отстаивать свое право на жилье через суд.

"Я долго хранила эти документы из суда. Каждый раз, доставая их из папки, внутри поднималась вся эта боль. И мысль была только одна: "За что, мама?" Однажды я решила отпустить эту боль, поднялась на верхний этаж дома и выкинула все эти документы в мусоропровод. А вместе с этим воспоминания, которые отравляли мою жизнь".

Но это неправда. Жанна не смогла отпустить обиду. Сохранила ее внутри. Та нелюбовь повлекла за собой ошибки, которые привели Жанну к трудностям, не давала ей покоя, заставляла и заставляет метаться из стороны в сторону. Мешая углубиться и понять свою жизнь.

Молодая, глупая, обиженная… Жанна хотела показать, как успешно она построит свою жизнь. Жилье, полученное по суду, продала и деньги положила на счет, чтобы шли проценты. Но не учла, что придется снимать жилье. И деньги пришлось не копить, а тратить именно на это.

Легкая жертва

Вечно мечущаяся, беспокойная она стала легким объектом для обмана.

Долгое время Жанна работала в торговле. Жизнь ее была более или менее устроенной. Она не была в бедности.

Но в 32 года забеременела от мужчины, которому ребенок был не нужен. В графе "отец" остался прочерк. А у Жанны на руках осталась маленькая Лера.

Кто бы взял на работу женщину с младенцем на руках? Повезло, в одном из ЖЭУ устроили дворником и дали комнату в общежитии. Дали комнату одну, а на учет за Жанной поставили две – без ее ведома. Прибавили комнатку по соседству, где все развешивали сушить белье, да пьяные жильцы коротали время, когда их не пускали домой. Так долгое время Жанне насчитывалась коммуналка за два помещения, о чем женщина не знала. Снимала показания и платила только по своему счетчику. А когда пришло уведомление о долге, заподозрила неладное. Пошла разбираться, комнату с учета сняла, а долг остался. И с ним Жанна расплатиться никак не может.

Сейчас Жанна работает ночной няней. Зарплата небольшая. На нее живут вместе с дочкой. Скорее выживают. Но все же не жалуются.

Живет Жанна все в той же служебной квартире. Чтобы ее не потерять (а для женщины это один из самых больших страхов), нужно работать в бюджетном учреждении. Также надо погасить долг за коммуналку, чтобы их не выгнали на улицу.

Жанна понимает, как важно сохранить для них комнату. Ведь двигаться дальше, вверх, можно лишь тогда, когда у тебя есть хоть что-то.

Страх умереть

Жанна уже больше года является подопечной благотворительного фонда "Облака". Когда позовут, приходит за продуктами и вещами. Никогда сама не звонит и не спрашивает, можно ли прийти. Когда "Облакам" нужна помощь что-то помыть, прибрать, тут же прилетит, если не на работе. Просто так помощь брать стыдно, поэтому старается, как может, отплатить добром. Вещи, из которых Лера выросла, приносит для других подопечных семей.

Добрая, с таким мягким характером. Всегда с улыбкой забежит и скажет: "Здравствуйте!" Ее можно узнать сразу по звонкому торопливому говору и немножко сбивчивой речи, как будто мысли так быстро возникают в ее голове и каждая из них хочет быть высказанной первой. Несмотря ни на какие трудности, всегда с прической, никогда не позволит выйти себе из дома растрепанной.

Фонд и дальше продолжал бы поддерживать Жанну и Леру вещами и одеждой. С остальным они бы справились.

Если бы не один факт.

Неделю назад у Жанны умерла подруга. После дочки самый близкий для нее человек, который всегда поддерживал. Когда было трудно, помогала вещами и деньгами. В моменты, когда Жанна не справлялась морально, становилась для нее самой надежной опорой.

И тут подруги не стало. Умерла. Было немного больше сорока. Опухоль головного мозга.

Не стало поддержки. А еще вспомнилось – мама умерла в 56 лет от рака горла. Тоже небольшой возраст. И тоже внезапная болезнь.

Жанна испугалась жить. Замерла. Заледенела. И больше не может сделать ни шага, не веря в себя и в хорошее будущее для себя и дочки.

"А вдруг я тоже?" – с дрожью в голосе спрашивает Жанна.

То, что заставляет женщину двигаться дальше, пусть и очень медленно — это ее Лера.

"Мне страшно, что, если я умру, все мои долги останутся Лере. Поэтому я должна держаться".

Сама Жанна не попросила о материальной помощи. Просто в последний месяц сотрудники "Облаков" так часто видели ее и понимали, что с ней происходит. Ей просто необходима поддержка. Ей нужна уверенность, что она кому-то нужна.

Фонд "Облака" объявляет сбор в поддержку Жанны. Долг за свет у женщины составляет 25 000 рублей. "Облака" поставили задачу помочь оплатить ей хотя бы его часть – 15 000 рублей, а еще 5 000 рублей необходимы на продукты.

Но самое главное – не собранная сумма. А то, сколько людей поверит в женщину. Чтобы можно было сказать: "Смотри, Жанна, скольким людям важна твоя жизнь!"

Как же важно, чтобы в этой женщине загорелась вера в себя. Тогда она сможет преодолеть любые проблемы.

Жанна и сама старается в это верить: "Я чувствую, что если поделюсь своей историей, что-то в моей жизни поменяется, сдвинется с мертвой точки".

Давайте поможем Жанне победить эту нелюбовь, которая так поранила ее сердце, и наполниться себя верой и надеждой!

Общая сумма сбора – 20 000 рублей.

Реквизиты для перевода с СМС "Жанна, ты не одна!":

– пожертвование на сайте: www.fondoblaka.com – кнопка ПОМОЧЬ;

– 5469 0200 1268 3240, карта Сбербанка, зарегистрирована на Джамилю А. Семененко (директор фонда);

– по номеру телефона, привязанного к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;

– СМС на короткий номер 3434 с текстом "Облака 100" (сумма после перевода – размер пожертвования, который вы определяете самостоятельно; деньги списываются с телефона);

– по договору пожертвования на расчетный счет фонда через юриста фонда Елизавету Хазову: 8 (3852) 590-180;

– оставить запрос на договор пожертвования по WhatsApp: +79609612442

Фонд "Облака" очень просит поддержать вас эту маленькую добрую семью переводом. А если вы хотите доставить радость Лере, то можете передать для девочки варенье, которое она очень любит. Принести его можно по адресу: пр. Социалистический, 34, кабинет 101. Штаб фонда работает по будням с 9:00 до 17:00.

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон: 8 (3852) 590-180

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