Женщины стали реже отказываться от детей в роддомах Алтайского края

Число отказов от детей в роддомах сокращается в Алтайском крае. За последние два года это показатель снизился на 40%. Об этом на заседании общественной палаты Алтайского края сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По словам министра, этот индикатор говорит о зрелости нашего общества. "Тенденция трех лет, которая серьезно переломила понимание о том, что ребенок должен быть в семье, в первую очередь", – сказал министр.

Отметим, что по данным Минсоцзащиты Алтайского края, работа по профилактике отказов от новорожденных в регионе началась в 2009 году в рамках краевой целевой программы "Я не могу без тебя" и госпрограммы "Дети Алтая". Как рассказала директор краевого кризисного центра для женщин Екатерина Дорохова, сегодня во всех районах края созданы службы экстренной социальной помощи беременным женщинам, которые работают в тесном взаимодействии с учреждениями здравоохранения. Для медиков разработана специальная методичка по профилактике отказов от новорожденных, соцработники регулярно выезжают в роддома региона.

С 2012 по 2018 годы в органы соцзащиты поступило 476 сигналов о том, что женщина хочет отказаться от ребенка. После разговора с психологом удалось сохранить в семье 318 детей. Женщины продолжали получать поддержку и после выписки.

Для матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в шести городах Алтайского края – в Барнауле, Рубцовске, Бийске, Алейске, Новоалтайске и Камне-на-Оби – созданы так называемые социальные гостиницы. Кроме того, в крае работают комнаты дневного пребывания, где можно провести время с ребенком.

Ранее Amic.ru сообщал, что социальные работники работают не только с теми, кто заявил о желании оставить ребенка, но и с теми, кто планирует сделать аборт. За год психологи провели 3000 таких консультаций, в результате 22% женщин отказались от аборта.