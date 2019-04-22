Женщина погибла в результате наезда маршрутного автобуса в Барнауле – трагедия произошла на улице Профсоюзов.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, ДТП случилось около 12:50 в районе дома №4. Согласно предварительным данным, водитель 1971 года рождения, управляя автобусом маршрута №33, при движении задним ходом допустил наезд на женщину 1979 года рождения.
Отмечается, что женщина переходила в неустановленном месте, сзади автобуса.
"В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", – констатируют в полиции. По данному факту проводится проверка.
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ПДД писаны кровью...
Трагедией начал работу новый "оператор" маршрута 33. Понакрасил в серый цвет старые хундаи, понабирал безработных водителей по объявлению. Вот и итог.