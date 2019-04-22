Фото: barnaul.org
Новый зеленый уголок обустроят в самом центре Барнаула у кафе "Лакомка", сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что за счет привлеченных средств в зеленой зоне выложат из тротуарной плитки широкую пешеходную дорожку, установят новый бордюр, лавочки, урны и столбы освещения, а также уложат рулонный газон.
"Изюминкой зеленого уголка станут качели, карта Алтайского края и фотозона, сделанные из кованого металла. Работы планируется завершить до 1 июня", — говорится в сообщении городских властей.
Комментарии
Т.е. опять деревья вырубать будут ???!!! Ещё не всё в городе вырубили ? Да когда -же у вас руки - то поотсохнут !