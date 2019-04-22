Рабочая встреча полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Олегом Хорохординым состоялась 22 апреля в Новосибирске.
Руководитель региона и полпред обсудили ход исполнения в регионе указов и поручений президента России, в том числе реализацию национальных проектов. Так, Республика Алтай вошла в состав 39 федеральных проектов в 10 из 12 нацпроектов.
Также были рассмотрены текущие вопросы жизнедеятельности региона, среди которых прохождение пожароопасного и паводкоопасного периода.По словам Олега Хорохордина, в Горном Алтае организован регулярный мониторинг уровня воды в реках, пристальное внимание уделяется проведению превентивных противопаводковых мероприятий.
Что касается противопожарных мероприятий, то в регионе в 2019 году на эти цели выделено более 129 миллионов рублей. Проведена работа по уборке сухой травы, обновление опашек, созданы резервы финансовых и материальных ресурсов.
Комментарии