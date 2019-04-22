Иностранец предстанет перед судом по обвинению в убийстве, совершенном 20 лет назад в Барнауле, сообщили в краевой прокуратуре.

В ведомстве уточняют, что в данный момент утверждено обвинительное заключение по данному делу. Обстоятельства этой трагической истории таковы.

"В новогоднюю ночь 1999 года в результате конфликта в одном из домов по ул. П. Сухова ударом ножа в сердце был убит мужчина. В результате оперативно-следственных мероприятий было установлено, что преступление совершено гражданином Азербайджанской Республики, приехавшим на праздники из Новосибирска. В квартире были обнаружены и изъяты отпечатки пальцев, принадлежащие, предположительно, ему, а сам он объявлен в розыск", — отмечают в прокуратуре.

Обвиняемый скрылся в Азербайджане, а затем переехал в Республику Казахстан, где, при получении гражданства, вследствие порчи паспорта изменил свои анкетные данные – фамилию и имя. В дальнейшем по новым документам мужчина беспрепятственно посещал Россию.

"В 2018 году он, находясь в Саратовской области, был привлечен к административной ответственности и дактилоскопирован. При проверке по имеющимся учетам органов полиции выяснилось, что полученные отпечатки пальцев идентичны обнаруженным в квартире в Барнауле, где было совершено убийство в 1999 году", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

Мужчина не отрицал своей вины, но пояснил, что сделал это в процессе обороны. После перевода обвинительного заключения на азербайджанский язык и вручения его обвиняемому, дело будет направлено в суд.