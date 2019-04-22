Совет Федерации одобрил принятие закона о "суверенном Рунете", передает РИА Новости.
Напомним, что авторами данного документа выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. Инициаторы законопроекта заявляли, что документ призван защитить устойчивость интернета в России в случае возникновения угрозы его нормальной работе из-за рубежа.
Теперь свое слово в одобрении документа должен сказать президент России. Ожидается, что основные нормы закона в случае его принятия вступят в силу в ноябре. Исключение составляют положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые, как ожидается заработают с 1 января 2021 года.
Проект закона предполагает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью, который обеспечит доступность услуг связи в России при возникновении экстраординарных ситуаций. Также в центре будут координировать усилия операторов связи в таких случаях.
Кроме того, информацию государственных органов и госпредприятий в интернете защитят дополнительным шифрованием. Внутренние сети, не имеющие выхода в интернет, не подпадают под действие данного проекта.
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