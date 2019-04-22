Кремль полагает, что пока преждевременно говорить о поздравлении Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины со стороны лидера РФ Владимира Путина, передает RT.
"Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать. Судить можно будет только по конкретным делам", — отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Также он добавил, что Москва, тем не менее, с уважением относятся к выбору украинского народа. Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, высказываясь об итогах президентских выборов на Украине, заметил, что есть шанс на улучшением отношений между Киевом и Москвой.
По информации ЦИК Украины, после обработки 99% протоколов шоумен Владимир Зеленский побеждает на выборах президента Украины с результатом 73,22%.
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