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Кремль считает преждевременным говорить о поздравлении Зеленского

, ИА "Амител"
Пресс-секретарь Путина считает, что пока рано говорить и о совместной работе с победителем выборов на Украине
'Судить можно будет только по конкретным делам', - подчеркнул Дмитрий Песков/ Фото: discred.ru

"Судить можно будет только по конкретным делам", - подчеркнул Дмитрий Песков/ Фото: discred.ru

Кремль полагает, что пока преждевременно говорить о поздравлении Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины со стороны лидера РФ Владимира Путина, передает RT.

"Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать. Судить можно будет только по конкретным делам", — отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Также он добавил, что Москва, тем не менее, с уважением относятся к выбору украинского народа. Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, высказываясь об итогах президентских выборов на Украине, заметил, что есть шанс на улучшением отношений между Киевом и Москвой.

По информации ЦИК Украины,  после обработки 99% протоколов шоумен Владимир Зеленский побеждает на выборах президента Украины  с результатом  73,22%.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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