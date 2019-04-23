Алтайский край вновь сотрясают новости о "минировании" зданий. К счастью, ложных. Напомним, в понедельник, 22 апреля, электронные письма с угрозами прислали в один из отделов администрации города Бийска. В результате пришлось эвакуировать кадетскую школу и Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса.
Опасных предметов в зданиях не обнаружено, но безопасность, особенно детей, превыше всего. Поскольку есть вероятность, что подобные случаи будут повторяться, Amic.ru подготовил инструкцию в инфографике, как нужно правильно покидать здания, если объявлена эвакуация.
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Комментарии
подобные случаи будут повторяться
Такие заявления создают у преступников чувство безнаказанности