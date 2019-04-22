Еще один взрыв прогремел в столице Шри-Ланки – Коломбо – где накануне в результате серии терактов погибли сотни людей, сообщает РБК.
Момент взрыва в районе церкви Святого Антония попал на видео. Местные СМИ отмечают, что взрыв был контролируемым и произошел в ходе работы саперов. В результате произошедшего никто не пострадал.
Напомним, серия взрывов на Шри-Ланке произошла накануне, в день католической Пасхи. Бомбы взорвались, в том числе, в отелях и церквях. Жертвами терактов стали порядка 300 человек.
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