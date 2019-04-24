28 апреля 2019 года в Рубцовске пройдет праздничное открытие магазина постоянных распродаж "Галамарт". Гости смогут купить товары по ШОК-ценам, поучаствовать в конкурсах и получить подарки. А каким-то счастливчикам достанутся и денежные сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей! Адрес магазина: г. Рубцовск, ТРЦ "Радуга", ул. Тракторная, 17.

Воскресенье – день перед новой рабочей неделей, а зарядиться позитивом на все семь дней поможет "Галамарт"! Ведь только здесь и только 28-го апреля светодиодная лампа будет стоить всего 19 рублей, 3 кг стирального порошка Losk* – 99 рублей, электрический чайник – 199 рублей, сушилка для белья – 249 рублей, литая сковорода – 299 рублей.

За каждые потраченные 500 рублей можно будет получить скидочную карту на 15% – она действует с 29 апреля по 13 мая 2019 года. А за покупку от 1 000 рублей будет приятный презент от "Галамарта" – гелевый ароматизатор "Аромабокс" от "BY"**.

Также если вы купите два автоматических ароматизатора от New Galaxy***, третий (лаванду или ваниль) вы получите бесплатно! Они прекрасно подойдут для дома – запахи тонкие и ненавязчивые.

А в 19:00 будет возможность получить отличные подарки! Набор столовой посуды, гладильная доска, погружной блендер, а главное – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей, которые обязательно достанутся кому-то из гостей.

В "Галамарте" вы найдете более 7 000 товаров для дома и кухни – инструменты, технику, посуду, игрушки и многое другое. Здесь можно купить все необходимое для дома, причем намного дешевле, чем в других магазинах. Кроме того, в "Галамарте" регулярно действуют акции, скидки и распродажи.

Адрес магазина: г. Рубцовск, ТРЦ "Радуга", ул. Тракторная, 17

Часы работы: 09:00-21:00

Праздничное открытие: 28 апреля 2019 года с 09:00 до 19:00

Сайт

* Лоск – прим.ред.

**БиУай – прим.ред.

***Нью Гэлекси – прим.ред.