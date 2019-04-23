Выписка из ЕГРН – это один из наиболее важных документов, который дает возможность убедиться в том, что у недвижимости отсутствуют какие-либо обременения. Кроме того, данная выписка дает возможность подтвердить право продавца на собственность. Таким образом, этот документ является главным инструментом во время проверки недвижимости и гарантом безопасности для покупателя от мошеннических операций.

Получить выписку максимально быстро и безопасно можно в том случае, если вы решите воспользоваться онлайн-сервисом https://rosreestr.net. Сервис на данный момент является надежным и проверенным источником информации, поскольку получает все материалы, благодаря прямому подключению к государственной базе данных. Все выписки, которые предоставляет сервис, являются подлинными. Юридическая сила документа подтверждается тем, что имеется официальная электронная подпись "ФКП Росреестра".

Как можно получить выписку?

Первое, что нужно сделать – это оформить заказ на вышеупомянутом сайте. Для этого создать заявку, в которой указать адрес объекта или же его кадастровый номер. Сразу после этого система сервиса автоматически начнет генерировать данные. Как только они будут готовы, вы сможете ознакомиться с наиболее интересными вариантами недвижимости.

Что касается самой выписки, то она готова сразу после оплаты пошлины. Существует возможность оформить срочную подготовку документа – этот процесс занимает не больше тридцати минут. После этого сервис предоставит официальную выписку в виде СМС-сообщения на ваш мобильный номер.

Важно отметить, что выписку можно заказывать и в классическом обычном режиме. Длительность обычной обработки занимает не больше трех дней.

Как проверить недвижимость перед покупкой?

Если вы желаете полностью проверить квартиру или любую другую недвижимость до начала процесса покупки, тогда, помимо выписки ЕГРН, нужно будет оформить запрос, связанный с информацией о собственнике. Сервис предоставит всю доступную информацию, которая связана с недвижимостью собственника прямо из базы данных ФСИН. А если вы хотите узнать, не имеет ли хозяин интересующего вас имущества долги или залоги, тогда следует проверить его по базе данных ФПН.

Условия работы с сайтом

Срочные выписки оформляются в течение 6-24 часов, а максимальный срок подготовки документов составляет не более трех суток. Если по каким-то причинам оформление выписки будет недоступно или в программе произойдет сбой. Уплаченная пошлина будет возвращена заказчику.

За выписку ЕГРН придется заплатить 350 рублей, на сайте можно посмотреть образцы документа. Получить выписку можно по любой недвижимости, находящейся на территории Российской Федерации: история квартиры, дома или участка хранится на сервере компании и доступна его сотрудникам в любой момент.