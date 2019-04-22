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Продажи люксовых автомобилей резко сократились в России

, ИА "Амител"
В первом квартале этого года в стране продали на 19% меньше таких автомобилей
В данном сегменте реализовано 269 машины / Фото: sales.mercedes-autoforum.ru

В данном сегменте реализовано 269 машины / Фото: sales.mercedes-autoforum.ru

Продажи новых люксовых автомобилей в России сократились на 19% в I квартале текущего года, сообщает RT.

Отмечается, что за первые три месяца этого года в стране было реализовано 269 машин данного сегмента. Самой продаваемой моделью в первые три месяца 2019 года признан Mercedes-Benz Maybach S-Class. Его приобрели 124 человека.

Второе место у Bentley (59 покупателей), третье – у Maserati (29).

В первую пятерку также попали Lamborghini и Rolls-Royce.

Наибольший спрос на подобные автомобили в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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