Продажи новых люксовых автомобилей в России сократились на 19% в I квартале текущего года, сообщает RT.
Отмечается, что за первые три месяца этого года в стране было реализовано 269 машин данного сегмента. Самой продаваемой моделью в первые три месяца 2019 года признан Mercedes-Benz Maybach S-Class. Его приобрели 124 человека.
Второе место у Bentley (59 покупателей), третье – у Maserati (29).
В первую пятерку также попали Lamborghini и Rolls-Royce.
Наибольший спрос на подобные автомобили в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Комментарии