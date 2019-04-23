Знаменитый французский туроператор Club Med (Клаб Мед) представляет региональным туристическим агентствам и всем жителям Алтайского края недели спорта на известных курортах класса премиум в живописных уголках мира. Программы спортивного отпуска позволяют выгодно купить путевку на активный отдых по концепции "все включено", освоить новые виды спорта, развить физические навыки, оценить удивительную красоту морских и горных пейзажей.

На выбор клиентов представлено 68 курортных городков с комфортными условиями проживания, расположенных в экологически чистых туристических районах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, на островах Индийского океана и Карибского моря. Тренировки, беззаботные развлечения, познавательные экскурсии обеспечивают мощный заряд энергии и незабываемые впечатления.

Курорты "Club Med" для активного отдыха с детьми по системе all-inclusive (ол инклюзив)

Туроператор организует активный отдых с детьми по системе all-inclusive в Club Med Palmiye ("Клаб Мед Палмие") или других курортах компании. В стоимость пакета услуг включены детские клубы, самостоятельные тренировки, занятия для взрослых и детей с четырех лет под руководством опытных инструкторов, полный пансион, вечерние шоу и анимация.

Дополнительные услуги (помощь няни, индивидуальные занятия с тренером, снаряжение) необходимо заказать заранее. Предварительное бронирование услуг исключает хлопоты с решением организационных вопросов во время отпуска.

Недели спортивного отдыха на курортах Club Med

Клиентам, желающим попробовать свои силы в разных направлениях, полезно выбрать спортивный отдых в Club Med по семидневной программе. Тренировки по теннису, гольфу, стрельбе из лука, сапсерфингу, цирковой трапеции, сейлингу, еще более 20 видам спорта проводят опытные специалисты.

Отдыхающих ожидают массажные и SPA-салоны (спа-салоны), увлекательный досуг, разнообразное питание, включающее классические блюда и изыски национальной кухни, бары с алкогольными напитками премиум-класса. Мастер-классы со звездами мировой величины дополняют преимущества недельного отпуска в рамках проекта.

Фитнес-туры от Club Med

Достаточно приобрести фитнес-тур у французской сети курортов all-inclusive премиум-класса, чтобы весело отдохнуть всей семьей и укрепить здоровье. Для гостей с Алтая организованы насыщенные программы. Академии аэробики, аквааэробики, силовых тренировок, танцев, йоги, виндсерфинга, гимнастики ежедневно работают для посетителей. Участие в мероприятиях добровольное, каждый отдыхающий лично выбирает удобную программу спортивных занятий.

Купить теннис-туры в Европу

Массу впечатлений оставляет недельный теннис-тур в греческом Club Med Gregolimano ("Клаб Мед Греголимано") или игра в гольф на живописных полях Club Med Da Balaia ("Клаб Мед Балайа") в Португалии с видами на Атлантический океан. Взять первые уроки игры или повысить уровень техники, освоить новые приемы помогают опытные мастера-инструкторы. Проект предусматривает встречи с мировыми знаменитостями и мастер-классы от прославленных спортсменов.

Для оформления заявки на отдых в Club Med предусмотрено онлайн-бронирование путешествия или обращение в офис компании. Получить бесплатную консультацию можно по телефону или в чате.