Приготовление шашлыков в одном из дворов Барнаула рядом с газовыми коммуникациями вызвал бурную дискуссию среди горожан.
Заметка с фото, на котором мужчина готовит шашлыки близ газовой установки, опубликовано в сообществе "Инцидент Барнаул".
"В Октябрьском районе, между домами Чеглецова, 7 и Горно-Алтайская, 4 мужчина возле газовой установки жарит шашлыки. Пока еще все живы", – отмечает автор сообщения.
Часть комментаторов высказали мысль, что это небезопасно. Другие граждане отвечают, что никакой угрозы от такого времяпрепровождения нет, а третьи просто считают, что жарить шашлыки во дворе многоквартирного дома – это "дичь".
Комментарии