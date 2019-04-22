Прокуратура пытается добиться через суд, чтобы жителя Барнаула, который страдает хроническим психическим заболеванием, лишили водительских прав.
Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, была проведена проверка соблюдения требований Федерального закона "О безопасности дорожного движения", в ходе которой было установлено, что в Октябрьском районе Барнаула проживает лицо, являющееся инвалидом второй группы по психическому заболеванию и находящееся под наблюдением в Алтайской краевой клинической психиатрической больнице у врача-психиатра, начиная с 1987 года.
"При этом указанному гражданину в октябре 2018 года было выдано водительское удостоверение на право управления автомобилями категории "А, А1, В, В1, С, С1, ВЕ, СЕ, С1Е, М" сроком действия до 06.10.2028 года, что безусловно нарушает права граждан на безопасное передвижение по дорогам Российской Федерации", -– подчеркивают в правоохранительном ведомстве.
Прокурором предъявлено административное исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами у ответчика. Заявление находится в производстве суда.
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