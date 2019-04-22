Российский лидер Владимир Путин не смог посмотреть дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на минувшей неделе перед вторым туров выборов президента Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько я понимаю, непосредственно когда они (дебаты, – прим. ред.) шли, у него (Путина, – прим. ред.) не получилось, он как раз занимался делами Читинской области. Но запись ему была передана, а дальше я уже не знаю, успел ли он посмотреть эту запись или нет", – цитирует Пескова РИА "Новости".
Напомним, что по результатам обработки 99% протоколов второго тура президентских выборов Владимир Зеленский победил кандидата Петра Порошенко.
Дебаты Зеленского и Порошенко состоялись на прошлой неделе в Киеве и вызвали огромный резонанс.
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