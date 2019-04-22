Бывшая чемпионка России по тайскому боку Кристина Мялина найдена мертвой в Москве – по имеющимся данным, она выпала с 13-го этажа дома на Кронштадтском бульваре, передает ТАСС.
Также отмечается, что эксперты не выявили признаков насильственного характера смерти 26-летней экс-спортсменки. По факту гибели Мялиной проводится доследственная проверка.
Тело девушки обнаружили днем 21 апреля на козырьке подъезда жилого дома на Кронштадтском бульваре. По предварительным данным, она выпала из окна лестничной площадки на 13-м этаже. По информации источника, девушка не проживала в этом доме.
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