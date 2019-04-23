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Огромную шестикомнатную квартиру продают в элитном доме в Барнауле за 23 млн

, ИА "Амител"
Жилье площадью 233 квадратных метра находится в самом центре краевой столицы

Фото:avito.ru

Шестикомнатную квартиру площадью 233 квадратных метра продают в самом центре Барнаула за 23 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru. Жилье находится в элитном кирпичном доме.

"Большие изолированные комнаты площадью от 12 до 35 квадратных метров, просторная кухня-столовая площадью 45,7 квадратного метра со встроенной кухней и мебелью, большая прихожая, два санузла, просторная ванная 13,4 квадратного метра, гардеробная, высота потолков три метра", – отмечает автор объявления.

Окна выходят на три стороны, имеется балкон, в каждой комнате два больших окна, приточная вентиляция, консьерж, охраняемая территория, закрытая детская площадка.

Также возможно приобрести подземное парковочное место на два автомобиля.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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