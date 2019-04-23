Фото:avito.ru
Шестикомнатную квартиру площадью 233 квадратных метра продают в самом центре Барнаула за 23 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru. Жилье находится в элитном кирпичном доме.
"Большие изолированные комнаты площадью от 12 до 35 квадратных метров, просторная кухня-столовая площадью 45,7 квадратного метра со встроенной кухней и мебелью, большая прихожая, два санузла, просторная ванная 13,4 квадратного метра, гардеробная, высота потолков три метра", – отмечает автор объявления.
Окна выходят на три стороны, имеется балкон, в каждой комнате два больших окна, приточная вентиляция, консьерж, охраняемая территория, закрытая детская площадка.
Также возможно приобрести подземное парковочное место на два автомобиля.
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