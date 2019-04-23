Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена, став первой леди, хотела бы оставаться вне политики и заниматься творческой работой.
Как передает ТАСС, в интервью BBC News Украина она прямо сказала: "Если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась". Сейчас Елена Зеленская пишет сценарии для студии "95 квартал".
Она также добавила, что супруг поддерживает ее в этом желании. "Он (Зеленский) вообще сказал, что ты можешь нигде не быть, полностью выйти из информационного поля и отсутствовать в нем. Честно, я бы хотела отсутствовать, но как получится. Будем думать, говорить".
Говоря же о том, как она восприняла намерение мужа баллотироваться в президенты, Елена отметила: "Когда я начала понимать, что есть такое в планах, то как и многие близкие люди, сказала: "Ты сошел с ума?". Но говорить это было бесполезно, поэтому пришлось сесть и откровенно об этом поговорить".
Комментарии