Бывшего участкового уполномоченного из Ростова-на-Дону подозревают в присвоении 10 миллионов рублей, сообщает "Российская газета", добавляя, что экс-правоохранителя объявили в международный розыск и заочно арестовали.
В областной прокуратуре рассказали, что участковый был направлен для проверки сообщения об обнаружении бесхозного металлического сейфа. Однако, не проведя необходимых мероприятий, он поместил сейф в патрульный автомобиль и покинул место происшествия.
Затем, как отмечается, участковый отправился безлюдное место, где вскрыл сейф, и вытащил документы для вступления в наследство и 10 миллионов рублей.
Также издание добавляет, что затем полицейский изготовил фальшивый протокол осмотра места происшествия и фотографии с пустым сейфом. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
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