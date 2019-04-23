Петр Порошенко не оставит своих президентских амбиций и намерен вернуться в кресло главы государства. Об этом политик заявил на митинге своих сторонников в Киеве.
"Я не ухожу из политики. Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Вместе мы идем побеждать на парламентских выборах, и вместе мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов", — цитирует слова Порошенко РИА Новости.
Когда участники митинга начали скандировать "через год", политик, улыбаясь, ответил: "Через год, так через год".
Напомним, что во втором туре президентских выборов в Украине Петр Порошенко проиграл своему оппоненту в лице артиста Владимира Зеленского, который набирает более 73% голосов избирателей.
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