Вторник, 23 Апрель, 09:55

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,79
€ 71,72
Обь
264см -18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента УкраиныМусорная реформаПарламент Алтайского края
Новости

Бывшего главного энергетика "дочки" "Роснефти" судят на Алтае за подкуп

, ИА "Амител"
Как отмечают в региональном управлении Следкома, мужчина признал свою вину
Размер подкупа составил 70 тысяч рублей / Фото: narodna-pravda.ua

Размер подкупа составил 70 тысяч рублей / Фото: narodna-pravda.ua

Бывший главный энергетик ПАО "НК "Роснефть" – Алтайнефтепродукт" предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Согласно данным следствия, в должностные обязанности обвиняемого входило заключение контрактов с юрлицами на оказание различных услуг.

"В апреле 2018 года он предложил своему знакомому выполнить работы по контракту на сумму около 500 тысяч рублей по установке на всех заправочных станциях края, принадлежащих ПАО, электрических счетчиков. За принятие данного юридического решения осенью 2018 года он получил от гражданина коммерческий подкуп в сумме 70 тысяч рублей, что является значительным размером", – уточняют в СКР.

Преступление было выявлено сотрудниками краевого управления ФСБ России.

Также отмечается, что в ходе предварительного следствия мужчина свою вину признал в полном объеме. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
09:54
"АлтайБаскет" дома дважды проиграл "Тамбову" 0
09:41
Молодого мужчину насмерть сбили в Барнауле 1
09:32
Экономим бюджет семьи: где купить мощные светодиодные лампы всего за 55 рублей 1
09:22
Принимаем пантовые ванны по уникальным технологиям в горах сокровенного Алтая 0
09:16
Бывшего главного энергетика "дочки" "Роснефти" судят на Алтае за подкуп 0
09:06
Внедорожное открытие года: 27 апреля новый Mitsubishi L200 – в Барнауле 0
09:00
Готовимся к Светлой Пасхе вместе с "Мельником" 0
08:48
Революция CHERY: представили новый флагман семейства кроссоверов TIGGO – TIGGO 7 2
08:33
Лига "КВН-Алтай" определилась с полуфиналистами и ушла в отпуск до осени 0
08:18
Обставь свой дом выгодно: в ТЦ "Алтай" грандиозная распродажа 0
08:04
Где посадить дерево в память о воинах Великой Отечественной 0
07:50
Если вас "заминировали": как правильно вести себя при эвакуации. Инфографика 1
07:34
"Назвал ребенка в честь своего отца": рассказ сына о герое Великой Отечественной 1
07:22
Женщина и нелюбовь: преданная мамой, она боится, что не нужна вообще никому 6
07:15
Что такое межповерочный интервал и сколько времени дается на замену счетчика 0
07:03
Огромную шестикомнатную квартиру продают в элитном доме в Барнауле за 23 млн 6
06:48
"Цветение маральника – 2019": что посмотреть, чем заняться и как добраться? 1
06:32
Алтайский ПФР разъяснил, в каких случаях нужно обращаться за перерасчетом пенсии 0
06:17
Без осадков и до +15 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 23 апреля 0
06:01
Женщины стали реже отказываться от детей в роддомах Алтайского края 1
05:26
"Вот такая, понимаешь, загогулина": лучшие афоризмы Бориса Ельцина 29
04:16
Власти прописали рост доходам россиян в 2019 году 2
03:01
"Через год, так через год": Порошенко хочет вернуться в кресло президента 1
02:06
Подозреваемого в хищении 10 млн руб. участкового из Ростова объявили в розыск 1
01:14
Жена Зеленского боится статуса первой леди Украины 0
00:09
Обезопасьте свой компьютер: названы самые незащищенные пароли 0
23:34
Путин не смотрел дебаты Зеленского и Порошенко 0
23:02
Бывшая чемпионка России по тайскому боксу найдена мертвой в Москве 0
22:33
Барнаульца с психическим заболеванием пытаются лишить водительских прав 5
22:16
Шашлыки рядом с газовыми трубами взбудоражили барнаульцев 5
21:55
Мария Шарапова ответила на вопрос о своей беременности 0
21:22
Продажи люксовых автомобилей резко сократились в России 0
20:46
Новый взрыв прогремел в столице Шри-Ланки 1
20:07
Кремль считает преждевременным говорить о поздравлении Зеленского 0
19:43
Стирать, выбрасывать ненужное: что можно и нельзя делать в Великий вторник 1
19:39
Закон о суверенном Рунете одобрили в Совете Федерации 0
19:08
Коротко о главном: победа Зеленского, тяжбы перевозчиков и сибирские зарплаты
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 22 апреля
18:34
Иностранца будут судить в Барнауле за убийство 20-летней давности 0
18:09
Врио главы Горного Алтая провел рабочую встречу с полпредом в СФО 0
17:49
Зеленый уголок с качелями и фотозоной обустроят в самом сердце Барнаула 4
17:33
Новая волна ложного "минирования" зданий прокатилась по Бийску 4
17:24
Маршрутка, сдавая назад в Барнауле, задавила насмерть женщину-пешехода 11
17:02
"Расчетливый мальчик": алтайский КВНщик Гасаев о знакомстве с Зеленским 6
16:50
Площадь Сахарова перекроют в центре Барнаула 28 апреля 0
16:32
Бизнесмен в Барнауле идет под суд за незаконную банковскую деятельность 1
16:21
Алтайохранкультура отчиталась, как за неделю сохранила сразу 6 объектов 2
16:07
Жителей Барнаула приглашают на кастинг нового сезона шоу "Последний герой" 0
15:52
Трагедия на Пасху: что известно о взрывах на Шри-Ланке 0
15:38
Часть дорог Камня-на-Оби передадут в краевую собственность 1
15:21
"Алтай. Территория развития": что это за форум и чем он отличается от форума АТР 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.