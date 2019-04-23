Бывший главный энергетик ПАО "НК "Роснефть" – Алтайнефтепродукт" предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Согласно данным следствия, в должностные обязанности обвиняемого входило заключение контрактов с юрлицами на оказание различных услуг.
"В апреле 2018 года он предложил своему знакомому выполнить работы по контракту на сумму около 500 тысяч рублей по установке на всех заправочных станциях края, принадлежащих ПАО, электрических счетчиков. За принятие данного юридического решения осенью 2018 года он получил от гражданина коммерческий подкуп в сумме 70 тысяч рублей, что является значительным размером", – уточняют в СКР.
Преступление было выявлено сотрудниками краевого управления ФСБ России.
Также отмечается, что в ходе предварительного следствия мужчина свою вину признал в полном объеме. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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