"АлтайБаскет" на домашнем паркете дважды уступил "Тамбову".
Повторный матч баскетбольной Суперлиги-2 завершился поражением барнаульцев со счетом 55:79. Первая половина игры прошла в равной борьбе. Перед большим перерывом гости вели в счете – 32:28. Решающей стала третья четверть, в которой баскетболисты "Тамбова" значительно увеличили преимущество и в итоге одержали крупную победу.
Самым результативным в "АлтайБаскете" стал Иван Игнатьев, который набрал 17 очков.
Отметим, что в первой встрече алтайские баскетболисты проиграли в упорной борьбе – 71:72.
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