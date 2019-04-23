Открыт старт продаж нового кирпичного дома в жилом комплексе "КРЫЛЬЯ-2"

Первым проектом застройки квартала стал жилой комплекс "КРЫЛЬЯ", возводимый специализированным застройщиком ИСК "Алгоритм".

Квартиры в этом жилом комплексе распродавались очень активно, а запросы на покупку в квартале 2033 все росли. Поэтому было принято решение продолжить строительство в данном районе – так появился жилой комплекс "КРЫЛЬЯ-2", застройщиком которого выступает ООО "СЗ "ДСК", входящее в группу компаний "Алгоритм".

ЖК "КРЫЛЬЯ-2" состоит из двух домов. О здании на 65 лет Победы, 10 мы уже рассказывали ранее – это 16-ти этажный дом из железобетонных панелей. Разнообразие планировочных решений, уникальность полноценной квартальной застройки уже привлекли внимание первых покупателей.

Сегодня расскажем про второй – новый дом ЖК "КРЫЛЬЯ-2" по адресу 65 лет Победы, 6.

Здание возводится из проверенного временем силикатного кирпича, причем кирпичным будет все – от фасада и несущих стен до межкомнатных перегородок. Всем известно, что такой конструктив обеспечит прочность, надежность и сохранность тепла.

Угловая форма здания и необычная геометрия планировок дадут шанс реализовать самые смелые интерьерные решения в дизайне квартир.

Обратите особое внимание на фасад дома. Архитектурное остекление на главном фасаде, нескучные формы рельефного карниза и акцентного фронтона придают монументальный и изысканный облик дому. Жить тут будет не только комфортно, но и престижно.

Особенность застройки квартала 2032 заключается в расположении жилых зданий по периметру территории. Таким образом создается закрытое пространство для организации зоны отдыха и образовательного кластера. В планах застройки – детский сад и школа. Эргономичное зонирование придомовых площадей, где будут расположены площадки для отдыха детей и взрослых, создаст здоровую атмосферу для жизни счастливых семей.

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