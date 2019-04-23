Молодой мужчина погиб в Барнауле в результате наезда автомобиля "Тойота Аллекс" – трагический инцидент случился накануне вечером на улице Власихинской.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, ДТП произошло в 21:40 в районе дома №198.
Предварительно установлено, что водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Аллекс", допустил наезд на мужчину 1995 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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Опять переходил в неположенном месте.