Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоятся во Владивостоке в четверг, 25 апреля. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
По данным издания, лидер КНДР приедет в Россию на бронированном поезде накануне встречи, в среду, 24 апреля. С ним прибудет делегация из 230 человек. Ким Чен Ын будет жить в номере люкс в кампусе Дальневосточного федерального университета.
Встреча двух лидеров состоится в кампусе ДВФУ на острове Русский. После этого Ким Чен Ын посетит во Владивостоке туристические достопримечательности и места, в которых побывал его отец – Ким Чен Ир – во время визита в Россию в 2002 году.
А Владимир Путин отправится в Пекин для участия во втором форуме китайской инициативы "Пояс и путь".
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