Алтайские коммунисты определись с кандидатом на довыборы одного депутата в парламент Алтайского края, которые состоятся в сентябре 2019 года. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила лидер алтайской КПРФ Мария Прусакова.

"Кандидатом на довыборах в АКЗС по одномандатному избирательному округу № 2 от КПРФ станет секретарь Михайловского районного комитета партии, руководитель фракции КПРФ в Михайловском районном Совете депутатов Флюр Борисович Хакимов. Такое решение единогласно поддержано членами бюро краевого комитета", – написала Прусакова.

Флюр Борисович, по ее словам, имеет большой авторитет в районе и за его пределами.

"Под его руководством идет активная борьба за интересы сельских жителей. Благодаря ему удалось добиться закрытия шпалопропиточного предприятия, оказывавшего негативное влияние на здоровье населения и экологию в Малиновом озере, дважды отстоять медсанчасть", – добавила Мария Прусакова.

Напомним, выборы одного депутата АКЗС состоятся 8 сентября 2019 года.

Это место стало вакантным после внезапной смерти депутата и известного фермера Александра Гукова, который умер в санатории в Яровом 8 марта на 72-году жизни.

Подбор кандидатов уже проводит партия "Единая Россия". По партийному уставу выдвинуть кандидата они могут только через праймериз (предварительное внутрипартийное голосование). Сейчас на эту процедуру заявилось три кандидата: два студента и дочь Александра Гукова. О намерении выдвинуть кандидата порталу Amic.ru сообщили также в ЛДПР. А вот "Справедливая Россия" от участия может отказаться, если не подберет достойного претендента.