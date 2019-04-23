Целесообразность строительства железной дороги в Горно-Алтайск от Бийска изучат совместно представители РЖД и власти республики.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, накануне временно исполняющий обязанности главы Горного Алтая Олег Хорохордин встретился с начальником Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО "Российские железные дороги" Александром Грицаем.
В рамках встречи обсуждался вопрос целесообразности строительства ветки железной дороги из города Бийска до республиканской столицы – города Горно-Алтайска.
"Республика Алтай вместе с РЖД планирует актуализировать все расчеты. Вопрос серьезный, и для принятия того или иного решения важно учесть все детали, посмотреть на прогнозируемые данные по предполагаемому пассажиропотоку и грузопотоку, внимательно изучить общественное мнение", – отметил господин Хорохордин.
Строительство железной дороги даст возможность отрегулировать ценообразование на уголь, который является главным видом топлива для большинства районов Горного Алтая. Кроме того, ветка Бийск – Горно-Алтайск поможет увеличить сбыт местной сельскохозяйственной продукции в другие регионы, будет способствовать созданию рабочих мест для местных жителей, и сделает регион более доступным для туристов, которым не по карману авиаперелеты. Вопрос о доведении ветки железной дороги до территории Республики Алтай ранее уже обсуждался Олегом Хорохординым с директором "Российских железных дорог" Олегом Белозеровым.
Тогда стороны приняли решение создать рабочую группу с участием представителей республиканских властей и руководства "РЖД", которая рассмотрит возможность реализации проекта строительства железной дороги.
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