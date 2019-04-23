Жизни трех женщин и мужчины унес пожар, случившийся в ночь на 23 апреля в алтайском селе Вавилон, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Возгорание произошло в частном доме. При тушении пожара были обнаружены тела четырех человек: 63-летнего хозяина, его 40-летней сожительницы, а также односельчанок 31-го и 25-ти лет.
По данному факту проводится доследственная проверка. Согласно предварительной информации органов следствия, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
В данный момент следователями проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз.
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