Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий участникам ВОВ, сообщает пресс-служба Совфеда.
Речь идет о законе, регулирующим систему расчета доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны (ст. 43 закона № 4468-I).
"С 1 мая текущего года повышается уровень пенсионного обеспечения военных пенсионеров – участников ВОВ путем начисления пенсии без понижающего коэффициента", — прокомментировал сенатор, заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Баир Жамсуев.
Сейчас участникам ВОВ получают надбавки и повышение пенсии или возможности получения двух пенсий сразу — по старости и по инвалидности. Теперь же закон отменяет эти надбавки. Пенсии будут исчисляться без ограничения размера денежного довольствия.
Это коснется фронтовиков, награжденных медалью "За оборону Ленинграда", инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в ходе ВОВ — всего около 10 тысяч человек. В месяц выплаты в среднем увеличатся на 9,5 тысячи рублей в месяц. Правительство выделит 950 млн рублей в 2019 году, 1,42 миллиарда в последующие годы.
По словам Жамсуева, закон разработан в связи с указом президента о мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Комментарии
Даже 18 летнему человеку пошедшему на фронт в 45 году сейчас 92 года.Дождались пока поумирали все и давай повышать пенсии и выплаты.Как ни одного не останется можно и до 100 тысяч поднять.
внуки /правнуки/праправнуки радостно ладошки потирают
о, как... т.е., каждый год выделяют все больше, а по логике, ветеранов с каждым годом все меньше... странно...