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Жилье в аренду или в кредит: выгодно ли сегодня брать ипотеку

, ИА "Амител"
Современная ипотека открывает для людей довольно широкие возможности. Главное – выбрать вариант с низкой процентной ставкой

Один из важнейших жизненных вопросов, которые требуют взвешенного решения, – приобретение жилья. Как разобраться в реалиях рынка жилой недвижимости, на что обратить внимание и как максимально выгодно приобрести желанные квадратные метры – на эти вопросы отвечает начальник отдела ипотечного кредитования "СИБСОЦБАНК" ООО Елена  Дорохина.

"Если у вас есть возможность накопить на квартиру – копите, – говорит Елена. – Однако если вы понимаете, что не сможете собрать нужную сумму в ближайшие три года, от такой затеи лучше отказаться. Ведь прогнозировать, сколько будет стоить жилье через 5 лет, не возьмутся даже самые опытные эксперты. Что касается других вариантов, то наиболее предпочтительным из них будет ипотека, главное – выбрать предложение с минимальной ставкой. Не забывайте, что в отличие от фиксированного ежемесячного платежа, стоимость аренды в течение нескольких лет может существенно вырасти. К тому же при покупке квартиры вы будете иметь право на внушительный налоговый вычет".

Ипотека – это определенные плюсы и возможности, разработанные специально для людей. Ваши преимущества при получении ипотеки в "СИБСОЦБАНК" ООО:

  • если у вас есть действующий сертификат на материнский капитал, вы можете использовать его в сумме первого взноса за ипотеку, то есть копить на первый взнос нужно меньше;
  • если у вас нет справки 2НДФЛ, чтобы подтвердить свой доход, вы можете подтвердить его справкой по форме банка;
  • если разница в ставках по ипотечному кредиту (между той, по которой брали кредит вы и действующими ставками) достигла 2%, точно пора задуматься о рефинансировании;
  • если в вашей семье появился второй или третий ребенок, начиная с 1 января 2018 года, вы можете рассчитывать на льготную ипотеку под 6%;
  • если мечтаете о доме у моря, например, в Сочи, оформите ипотеку под залог имеющейся у вас другой недвижимости. Наличие офиса СИБСОЦБАНКа в том городе, где вы собираетесь приобретать недвижимость, не обязательно;
  • если мечтаете о доме, для вас есть уникальная программа кредитования "Приобретение жилого дома".

СИБСОЦБАНК ориентируется на потребности клиентов, поэтому каждый сможет подобрать здесь подходящую для себя программу для покупки новостройки, готового жилья или загородного дома. Если семья уже решилась на покупку жилья в ипотеку, не стоит это откладывать: просто оставьте заявку на сайте www.sibsoc.ru или по телефону (3852) 37-02-46.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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