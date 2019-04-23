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Шутки Comedy Club про депутатов раскритиковали в Госдуме

, ИА "Амител"
Один из народных избранников назвал их отвратительными
Кадр из программы Comedy Club. Фото: univertv.org

Кадр из программы Comedy Club. Фото: univertv.org

Депутат Госдумы Василий Власов раскритиковал шутки ​Comedy Club и "Наша Russia" про депутатов. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

"Шутят про депутатов все время: депутаты и депутаты, и во всем они виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров", — сказал он в ходе круглого стола, посвященного 149-летию Владимира Ленина.

Он также спросил, почему на этих передачах не шутят про членов кабмина.

Руководство Госдуму и ​представители Comedy Club и "Наша Russia" пока никак не отреагировали на это заявление.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.04.2019 11:28
- гость -

Обнаглел депутат, шутки ему подавай на министров, а там недалеко и до солнцеликого...

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