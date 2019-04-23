Депутат Госдумы Василий Власов раскритиковал шутки Comedy Club и "Наша Russia" про депутатов. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
"Шутят про депутатов все время: депутаты и депутаты, и во всем они виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров", — сказал он в ходе круглого стола, посвященного 149-летию Владимира Ленина.
Он также спросил, почему на этих передачах не шутят про членов кабмина.
Руководство Госдуму и представители Comedy Club и "Наша Russia" пока никак не отреагировали на это заявление.
Комментарии
Обнаглел депутат, шутки ему подавай на министров, а там недалеко и до солнцеликого...