Житель Казахстана обвиняется в Алтайском крае в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
В ведомстве добавляют, что обвинение предъявлено 52-летнему мужчине, который 19 апреля, двигаясь по участку федеральной трассы в Кулундинском районе на большегрузном автомобиле, был остановлен сотрудниками ГИБДД.
При проверке документов полицейские установили факт несоблюдения водителем требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в связи с чем он был приглашен в служебный автомобиль для составления административного протокола.
В СКР уточняют, что водитель, не желая быть привлеченным к административной ответственности, попытался дать взятку в виде денег сотруднику ГИБДД, однако полицейский от денежных средств отказался.
Расследование продолжается.
Комментарии
На каком основании остановили автомобиль страны таможенного союза, на каком основании заставили пройти в свой служебный автомобиль?! У надзорных органов не сложилось впечатления, что хлопцы провоцировали аксакала на взятку?!