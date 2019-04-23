Жительница Барнаула сообщила о воде, выходящей на поверхность из колодца в парке "Юбилейный".
Фото и видео с места событий размещены в паблике Barnaul 22. В сообщении говорится, что выход воды на поверхность, вероятно, связан с повреждением на сетях.
Также женщина, запечатлевшая произошедшее на видео, отмечает, что устранять проблему пока не спешат.
Комментарии
Разве там парк?
Вода из "родника" оплатится тарифом, зачем устранять аварию.....
23.04.2019 11:45
- гость -
пока деревья есть - парк.
"вероятно связан с повреждением на сетях..." В самом деле? Не может такого быть! Это наверняка гейзер пробивается из недр планеты!
23.04.2019 11:45
- гость -
пока деревья есть - парк.
Подросло поколение ЕГЭшников...
23.04.2019 12:00
- гость -
Милочка, наличие пениса в штанах не делает человека мужчиной. Так и наличие деревьев не показатель парка.
плохо видно, но это на сточные воды похоже больше, чем на питьевую воду
23.04.2019 12:18
- гость -
23.04.2019 11:45
- гость -
а наличие мозга не делает человека умным. Вы сарказм от всего остального отличить не в силах?