Антимонопольная служба начала проверки из-за роста стоимости проезда в общественном транспорте в Алтайском крае.

Как сообщает пресс-служба ФАС, антимонопольная служба (ФАС) проверит рост цен на проезд в общественном транспорте на городских и межмуниципальных маршрутах в России.

В сообщении говорится о том, что в ведомство поступают многочисленные обращения граждан по вопросу резкого роста стоимости проезда. Глава антимонопольной службы Игорь Артемьев дал распоряжение региональным управлениям проанализировать рынок, установить факты роста цен сверх уровня инфляции и их причины. Работа будет проводиться во взаимодействии с региональными и муниципальными органами власти.

Служба подчеркивает, что при выявлении признаков нарушения законодательства ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Отметим, что в Алтайском крае с начала года поднялись цены на проезд в общественном транспорте в Барнауле с 20 рублей до 23. А проезд в маршрутках подорожал сразу на 5 рублей. При этом сами перевозчики уверяют, что себестоимость провоза одного пассажира составляет 30 рублей.

В марте также увеличилась стоимость проезда в транспорте Бийска до 20 рублей в автобусах и трамваях и в маршрутках до 25 рублей. С 1 мая в Рубцовске повысятся цены на проезд по городским и садоводческим маршрутам. Стоимость маршрутов регулярных перевозок № 4, 5, 5к, 6, 9, 24 увеличится с 20 до 24 рублей. В садоводческие товарищества на маршрутах № 118, 107, 125 цена билета возрастет до 35 рублей. Сегодня проезд стоит 30 рублей.

Последний раз цены на проезд в Рубцовске повышались в октябре 2018 года.