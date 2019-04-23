Предпасхальные ярмарки пройдут во всех районах Барнаула в субботу, 27 апреля, сообщили в пресс-центре городской администрации.
"Ярмарочные площадки будут организованы в каждом районе города. В продаже будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров: куличи, яйца, мясо птицы, свинины и говядины, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар, сухофрукты и т. д.", – отмечают в мэрии.
Время проведения ярмарки с 10:00 до 14:00. Ярмарочные площадки будут размещены по следующим адресам:
Железнодорожный район
проспект Ленина, 71;
проспект Красноармейский, 131.
Индустриальный район
улица 50 лет СССР, 51а.
Ленинский район
площадь Народная.
Октябрьский район
проспект Ленина, 152.
Центральный район
проспект Красноармейский, 36;
улица Чайковского, 21а.
Телефон для справок: 37-04-64 (администрация города).
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