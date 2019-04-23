Медиагруппа "FM-Продакшн" и сеть кинотеатров "КИНОМИР" второй год подряд запускает благотворительную акцию "Доброе кино" в пользу марафона "Спасибо за Победу!".
Ежедневно с 22 по 28 апреля 2019 года пройдут специальные благотворительные показы кинопремьеры "Миллиард" с Владимиром Машковым в главной роли. Для участия в акции "Доброе кино" нужно купить билет в к/т "Мир" на сеанс 15:45, в Бийске показы будут идти в к/т "Киномир" (ТРК "Воскресенье"), время сеанса – 18:00.
Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены в пользу благотворительного марафона "Спасибо за Победу!".
Напоминаем, что городской благотворительный марафон "Спасибо за Победу!" стартовал в Барнауле 18 марта 2019 года. Его запустила Медиагруппа "FM-Продакшн". О том, как принять в нем участие и помочь ветеранам, читайте здесь.
Чтобы быть в курсе всех событий, подписывайтесь на группу в соцсети "ВКонтакте".
Узнать подробную информацию об акции и марафоне можно по телефону: 8 (3852) 22-99-92.
Комментарии
фильм "Миллиард" это же трэш! Даже бесплатно не смотрите, не тратьте время
да ветераны ВОВ сейчас с их пенсиями сами могут хоть кому помочь.
лучше бы на лечение детям перечислили - от них государство отвернулось
Акция хорошая, фильм выбран неудачно