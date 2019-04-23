Вторник, 23 Апрель, 14:59

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,79
€ 71,72
Обь
264см -18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента УкраиныМусорная реформаПарламент Алтайского края
Новости

В Барнауле и Бийске пройдет акция "Доброе кино"

, ИА "Амител"
Средства, собранные на благотворительных показах, пойдут на помощь ветеранам ВОВ

Медиагруппа "FM-Продакшн" и сеть кинотеатров "КИНОМИР" второй год подряд запускает благотворительную акцию "Доброе кино" в пользу марафона "Спасибо за Победу!".

Ежедневно с 22 по 28 апреля 2019 года пройдут специальные благотворительные показы кинопремьеры "Миллиард" с Владимиром Машковым в главной роли. Для участия в акции "Доброе кино" нужно купить билет в к/т "Мир" на сеанс 15:45, в Бийске показы будут идти в к/т "Киномир" (ТРК "Воскресенье"), время сеанса – 18:00.  

Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены в пользу благотворительного марафона "Спасибо за Победу!".

Напоминаем, что городской благотворительный марафон "Спасибо за Победу!" стартовал в Барнауле 18 марта 2019 года. Его запустила Медиагруппа "FM-Продакшн". О том, как принять в нем участие и помочь ветеранам, читайте здесь.

Чтобы быть в курсе всех событий, подписывайтесь на группу в соцсети "ВКонтакте".

Узнать подробную информацию об акции и марафоне можно по телефону: 8 (3852) 22-99-92.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

23.04.2019 14:00
- гость -

фильм "Миллиард" это же трэш! Даже бесплатно не смотрите, не тратьте время

0  0
23.04.2019 14:11
- гость -

да ветераны ВОВ сейчас с их пенсиями сами могут хоть кому помочь.
лучше бы на лечение детям перечислили - от них государство отвернулось

0  0
23.04.2019 14:49
- гость -

Акция хорошая, фильм выбран неудачно

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
14:49
"Сбер": новый товарный знак зарегистрирован Сбербанком 2
14:34
Ночной транспорт будет организован для барнаульцев после салюта в День Победы 0
14:24
МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курильских островов 0
14:20
Фонд социальных проектов Александра Локтева наградил более 30 пап 0
14:17
Эксперт: алтайские туристы не отказываются от купленных путевок на Шри-Ланку 0
14:06
Стало известно, где закроют движение транспорта в Барнауле на майских праздниках 0
14:02
"Стань донором. Спаси жизнь!": более 650 студентов края приняли участие в акции 0
13:58
Оператора по обращению с отходами в Горном Алтае уличили в нарушениях 0
13:42
В Барнауле и Бийске пройдет акция "Доброе кино" 3
13:32
Лишь 74,2% алтайских парней оказались годными к службе в армии 1
13:21
РЖД оборудует вагоны душем, кухней и сейфом 1
13:02
Российские врачи первыми в мире пересадили ребенку печень и легкие одновременно 0
12:51
Неуправляемая стихия: как в Алтайском крае горят поля 4
12:33
Пожилая бийчанка хотела продать дачу, а перевела мошенникам 675 тысяч рублей 4
12:22
Антимонопольщики проверят рост цен за проезд в Алтайском крае 7
12:11
Знаменитый французский туроператор приглашает жителей Алтая на активный отдых 1
12:07
Как уберечь себя от мошенничества при приобретении жилья 1
12:05
Лестницу в Нагорный парк временно закрыли на уборку 6
11:50
Предпасхальная продовольственная ярмарка пройдет во всех районах Барнаула 0
11:32
Очевидцы: вода из колодца заливает парк "Юбилейный" в Барнауле 9
11:23
Шутки Comedy Club про депутатов раскритиковали в Госдуме 9
11:15
Иностранца на Алтае обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому 1
11:07
Совфед одобрил закон о повышении пенсии ветеранам войны почти на 10 тысяч рублей 4
10:49
Три женщины и мужчина погибли на пожаре в алтайском селе Вавилон 2
10:32
Что даст Горному Алтаю железная дорога до Бийска 1
10:25
Как правильно обустроить на даче спортивную площадку для детей и взрослых 3
10:16
КПРФ выдвинет местного кандидата на довыборы в парламент Алтайского края 0
10:03
Стала известна дата встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына 0
10:00
Открыт старт продаж нового кирпичного дома в жилом комплексе "КРЫЛЬЯ-2" 0
09:54
"АлтайБаскет" дома дважды проиграл "Тамбову" 0
09:41
Молодого мужчину насмерть сбили в Барнауле 11
09:32
Экономим бюджет семьи: где купить мощные светодиодные лампы всего за 55 рублей 3
09:22
Принимаем пантовые ванны по уникальным технологиям в горах сокровенного Алтая 0
09:16
Бывшего главного энергетика "дочки" "Роснефти" судят на Алтае за подкуп 1
09:06
Внедорожное открытие года: 27 апреля новый Mitsubishi L200 – в Барнауле 0
09:00
Готовимся к Светлой Пасхе вместе с "Мельником" 0
08:48
Революция CHERY: представили новый флагман семейства кроссоверов TIGGO – TIGGO 7 6
08:33
Лига "КВН-Алтай" определилась с полуфиналистами и ушла в отпуск до осени 0
08:18
Обставь свой дом выгодно: в ТЦ "Алтай" грандиозная распродажа 0
08:04
Где посадить дерево в память о воинах Великой Отечественной 0
07:50
Если вас "заминировали": как правильно вести себя при эвакуации. Инфографика 1
07:34
"Назвал ребенка в честь своего отца": рассказ сына о герое Великой Отечественной 3
07:22
Женщина и нелюбовь: преданная мамой, она боится, что не нужна вообще никому 21
07:15
Что такое межповерочный интервал и сколько времени дается на замену счетчика 1
07:03
Огромную шестикомнатную квартиру продают в элитном доме в Барнауле за 23 млн 8
06:48
"Цветение маральника – 2019": что посмотреть, чем заняться и как добраться? 1
06:32
Алтайский ПФР разъяснил, в каких случаях нужно обращаться за перерасчетом пенсии 0
06:17
Без осадков и до +15 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 23 апреля 0
06:01
Женщины стали реже отказываться от детей в роддомах Алтайского края 2
05:26
"Вот такая, понимаешь, загогулина": лучшие афоризмы Бориса Ельцина 34
04:16
Власти прописали рост доходам россиян в 2019 году 3
03:01
"Через год, так через год": Порошенко хочет вернуться в кресло президента 1
02:06
Подозреваемого в хищении 10 млн руб. участкового из Ростова объявили в розыск 1
01:14
Жена Зеленского боится статуса первой леди Украины 0
00:09
Обезопасьте свой компьютер: названы самые незащищенные пароли 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.