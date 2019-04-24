Жителей Алтайского края приглашают принять участие в прямой линии по защите прав жителей региона на рынке финансовых услуг в четверг, 25 апреля.
Во время этого мероприятия можно будет задать вопросы, связанные с деятельностью банков, микрофинансовых организаций, ломбардов, кредитных кооперативов, судебных приставов, коллекторов, противодействием финансовому мошенничеству.
На "том конце провода" на вопросы будут отвечать сотрудники правоохранительных органов, Алтайского отделения Сибирского ГУ Банка России, региональных управлений Роскомнадзора, Роспотребнадзора, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы судебных приставов. Организатором прямой линии выступают региональное отделение Общероссийского народного фронта в Алтайском крае, Министерство социальной защиты Алтайского края и Ассоциация по защите прав заемщиков.
Прямая линия состоится 25 апреля 2019 года с 11:00 до 12:30. Но вопросы можно задавать уже сейчас по телефонам: (3852) 57-20-00; 8 (800) 550-49-10 или по электронной почте: pressa@antiko22.ru.
Комментарии
все ростовщики должны получить по заслугам, как в одной известной книге.
08:06 - гость -
все ростовщики должны получить по заслугам, как в одной известной книге.
Ну не все такие обеспеченные как вы, не все могут сразу без кредита купить квартиру, машину. А если хоть иногда, но надо перехватить денег, то зачем призывать делать как в одной известной книге?
24.04.2019 08:12
- гость -
ваше неумение жить по средствам не оправдывает ростовщиков, и они должны получить то что заслуживают