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Пожилая бийчанка хотела продать дачу, а перевела мошенникам 675 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Полицейские устанавливают личности злоумышленников
Фото: obzor.io

Фото: obzor.io

Пожилая жительница Бийска, продававшая дачу, перевела мошенникам 675 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Жертвой обмана стала 85-летняя горожанка. В феврале на популярном сайте пенсионерка разместила объявление о продаже дачного участка. На предложение откликнулся неизвестный мужчина. Он пояснил, что все переговоры на тему приобретения участка будет вести его жена и передал ей трубку.

Девушка сразу же попросила сообщить ей номер банковской карты продавца, чтобы якобы перечислить задаток. В итоге никаких денежных средств бийчанке не поступило.

"Чуть позже покупательница вновь позвонила потерпевшей и продиктовала номер банковского счета, с которого попросила снять 275 000 рублей, часть оставить себе, а остальное перевести через банкомат на несколько телефонных номеров. Через пару дней злоумышленница в очередной раз вышла на связь и теперь уже попросила перевести 400 тысяч рублей. Вечером, во время беседы с родственниками, женщина рассказала о случившемся. Близкие объяснили потерпевшей, что она стала жертвой обмана", – отмечают в полиции.

Когда пожилая горожанка пришла в отделение банка, выяснилось, что деньги она снимала со своего же собственного счета. Таким образом бийчанка лишилась сбережений на общую сумму 675 тысяч рублей.

Полицейские устанавливают личности мошенников.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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