Лестницу в Нагорный парк закрыли на уборку / Фото: пресс-центр администрации Барнаула
Лестницу в Нагорный парк со стороны Социалистического проспекта закрыли во вторник, 23 апреля, на уборку, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.
Работники МУП "Горзеленхоз" в течение дня будут мыть кафельную плитку для подготовки объекта к летнему сезону. Работы планируется завершить к концу дня.
Начнут сегодня покраску ограждений лестницы, лавочек и урн. А в мае запланированы работы по замене разрушенной кафельной плитки.
"На период замены плитки движение по лестнице вновь будет перекрыто, но уже на продолжительный срок", – добавили в мэрии.
Комментарии
Плиточный бизнес им.Дугина процветает. Главный принцип - класть дешевую, непригодную для улицы плитку, чтобы раз в квартал ее перекладывать. Собянин аплодирует стоя!
Есть конкретная информация? Или так пустослов??