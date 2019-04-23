Фонд социальных проектов Александра Локтева наградил более 30 пап

Накануне по инициативе фонда социальных проектов Александра Локтева в Барнаульской городской школе №60 состоялся праздник, посвященный Дню отца. Чествование отцов фонд проводит уже четвертый год.
В 2019 году выбор школы был не случаен. Она широко известна своей системой военно-патриотического воспитания.
Разнообразие интересов родителей позволило определить лучших по девяти номинациям: "Многодетные папы", "Папы-наставники", "Папы-спортсмены", "Папы – лучшие друзья", "Папы, которые знают все", "Папы – золотые руки", "Папы – знатоки природы", "Папы-кулинары", "Особый Дедушка".
Более 30 пап получили благодарности администрации Железнодорожного района, подарки фонда Александра Локтева, грамоты школы и специальные медали педагогического коллектива. Музыкальные подарки прозвучали от лучших артистов, а дети подготовили слайд-фильм и оформили выставку рисунков.
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