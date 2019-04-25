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Из Индии с любовью: где в Барнауле купить качественные индийские товары

, ИА "Амител"
В краевой столице открылась известная выставка индийских товаров

Казалось бы, где Барнаул и где Индия? Есть в столице Алтайского края такое место, где можно соприкоснуться с культурой этой восточной страны, пообщаться с носителями языка и, что самое главное, купить качественные индийские товары. С 19 апреля по 5 мая в гостинице "Барнаул" (площадь Победы, 3, вход со стороны Строителей) каждый день с 10 до 19 часов проходит выставка "Товары из Индии от Рашида". Корреспондент портала Amic.ru прогулялся по выставке, пообщался с продавцами, все потрогал, понюхал, попробовал. Рассказываем, что интересного здесь предлагают.

А предлагают здесь платки и шарфы, ковры, одежду, косметику, сладости, рис, чай, специи, духи, посуду, изделия из дерева, бижутерию, в том числе с серебром и натуральными камнями, талисманы и обереги, кожаные кошельки и сумки, аюрведическую продукцию. Все только из Индии – городов Кашмир, Дели, Пенджаб, Раджастхан, Гуджарата и других. Все только из натуральных материалов и ингредиентов. И всегда свежее: к выставке в каждом городе приходит своя поставка нового товара.

Кстати, Рашид – это главный организатор выставки. Его имя специально добавили в название, чтобы постоянным покупателям было проще узнать, что это именно та качественная выставка, которая уже несколько лет подряд приезжает в Барнаул.

Товаров и правда много, но расскажем о некоторых.

"Все наши шарфы, платки, палантины только из натуральных материалов, без синтетики и даже вискозы. Только шерсть, шелк. Вот, посмотрите, эта пашмина сделана из пуха горной козы. Тонкая, но очень теплая вещь. Любой шарф, хоть за 300 рублей из шелка, хоть за 8000 рублей из шелка и козьего пуха – ручной работы, не полиняет, не сядет, не выгорит", – рассказывает продавец отдела платков Сарвар. Он сам родился и вырос в Кашмире, так что знает, о чем говорит.

Есть здесь и ковры из шелка ручной работы стоимостью от 7 до 135 тысяч рублей. Неужели покупают? Покупают, отвечает продавец, в каждом городе на выставку приходят ценители настоящих индийских ковров. Товар, конечно, штучный, но исключительного качества.

Заглянули мы и в отдел косметики. Тут нам помогла русскоязычный продавец Дарья Соловьева.

"Вся косметическая продукция из масел и других натуральных ингредиентов. Никакой химии. У нас есть кремы для лица и тела для любого возраста, шампуни, бальзамы и маски для волос, зубная паста и порошки, которые в отличие от европейских содержат большое количество растительных компонентов и укрепляют десны, лечат пародонтоз, стоматит и отлично подходят для чувствительных зубов. Изюминка нашего отдела – индийское лечебное масло Асала. Оно на травах, не имеет запаха, не обжигает кожу, отлично снимает воспаление и боль", – рассказала собеседница.

Все товары произведены официально, на легальных предприятиях, имеют необходимые документы, которые организаторы выставки предоставят по просьбе покупателя.

"Наша выставка приезжает в Барнаул и сибирские города регулярно. Мы заинтересованы в том, чтобы покупателям нравился наш товар, они приходили к нам снова, приводили родных и знакомых. У вас в России хорошо работает сарафанное радио. И мы ценим каждого своего покупателя, так что за качество отвечаем", – рассказали организаторы.

И самое главное – цены. Для товаров высокого качества цены на этой выставке можно назвать очень низкими. И, кстати, никто не мешает торговаться. Заинтересованным покупателям всегда идут навстречу, проверено на себе.

Но выставка – это не только купи-продай. Это и маленький экскурс в культуру этой далекой страны. Те же украшения здесь как музейные экспонаты, по ним можно судить о любви индусов к ярким цветам и их разнообразному сочетанию. Специи передают ароматы индийской кухни, духи – тонкие ароматы индийских женщин. Особо увлеченные могут пообщаться с коренными индусами, но в каждом павильоне работают русскоязычные продавцы, так что проблем с коммуникацией не возникнет.

Узнайте о выставке подробнее в соцсетях: "Инстаграм", "Одноклассники", "Вконтакте".

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.04.2019 07:27
Здравый!

Глядя репортажи, как они трупы жгут в верховьях Ганга, не хочется даже подходить к их товарам.

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