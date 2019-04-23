Горящие поля на Алтае / Фото: Екатерина Смолихина
В Алтайском крае продолжают регистрироваться возгорания сухой травы на лугах. Так, фотокорреспондент Amic.ru запечатлела горящие поля под Камнем-на-Оби.
Пожарные подразделения Алтайского края контролируют обстановку, чтобы не допустить угрозы населенным пунктам и напоминают о необходимости строгого соблюдения элементарных правил пожарной безопасности:
– не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки;
– не выжигайте сухую траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;
– очистите от сухой травы и мусора приусадебные и дачные участки, не сжигайте сухую траву, листья и мусор, собрав его, упакуйте в мешки и сложите их в специально отведенных местах для дальнейшей утилизации.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).
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