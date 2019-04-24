Пожалуй, каждый человек, который носит очки, мечтает их снять и забыть о проблемах со зрением. На операцию соглашаются немногие. Остальные ищут "альтернативные способы" возвращения зрения. И тут на выручку приходят многочисленные пособия от "целителей", которые рассказывают о прозрении путем разработки "собственных методик" и упражнений для глаз. Можно ли улучшить зрение с помощью гимнастики для глаз и зачем вообще она нужна, Amic.ru рассказала главный врач центра офтальмологии "ИнтерВзгляд" в Барнауле Татьяна Лаптева.

Корр.: Татьяна Сергеевна, периодически возникает бум на некие пособия, авторы которых утверждают, что вернули себе зрение с помощью каких-то особых упражнений. Мол, до начала занятий было минус восемь, сейчас – 100%. Расскажите, действительно можно вернуть себе зрение с помощью специальной гимнастики для глаз?

Татьяна Лаптева: Не поверю никогда в жизни. Дело в том, что при близорукости глазное яблоко начинает расти. То есть норма глазного яблока примерно 24 мм, а при близорукости минус пять оно увеличивается до 28 мм. И какими же упражнениями его можно уменьшить до положенных 24 мм? Мне кажется, это что-то уже из области фантастики.

Корр: Но ведь гимнастику для глаз назначают и врачи. Зачем, если от нее нет пользы?

Т.Л.: Польза есть. Надо просто понимать, что такое эти упражнения и на что они направлены. Эти упражнения заставляют мышцы глаз работать. Дело в том, что у некоторых пациентов так называемые "ленивые мышцы". То есть, например, при близорукости минус один кто-то может достаточно хорошо видеть вдаль и вблизи, не испытывать никаких трудностей и даже не носить очки, а другой действительно страдает и не видит больше одной-двух строчек. Таким людям гимнастика просто необходима. Она помогает разработать мышцы и человек лучше видит.

Если вернуться к пособиям, то очень популярна книга Бейтса "Улучшение зрения без очков". Она учит адаптироваться к тому зрению, которое у вас есть. И с помощью гимнастики человек с близорукостью, допустим, минус три может какое-то время обходиться без очков, если они, например, сломались. Он научится узнавать размытые предметы и ориентироваться в пространстве. И это неплохо. Он не будет видеть так же хорошо, как в очках, но будет лучше ориентироваться, чем человек, который гимнастикой не занимался. Нетренированные люди становятся практически беспомощными без очков.

Полезна гимнастика и детям с патологией глаз. Потому что даже когда глазное яблоко растет, с помощью упражнений можно немного повлиять на структуру глаза и избавиться от синдрома ленивых мышц. И чем раньше начать делать гимнастику, чем регулярнее ее делать, тем больший эффект.

Корр.: А если патологий нет, но человек много работает за компьютером, есть смысл в такой гимнастике?

Т.Л.: Конечно. Когда человек напряженно работает за компьютером, или у него очень высокая зрительная нагрузка, то даже небольшое количество упражнений принесут глазам облегчение, снимут усталость. Немногие знают, но при напряженной зрительной нагрузке могут начаться и головные боли, спазм глазных мышц, дискомфорт в глазах. Предотвратить это все и разгрузить мышцы как раз поможет гимнастика.

Корр.: А навредить такими упражнениями можно?

Т.Л.: Нет, навредить эти упражнения никак не могут. Но чтобы добиться эффекта, важно делать их регулярно. Уделить гимнастике два или три раза в день хотя бы по пять минут. Таковы рекомендации врачей. Но, как показывает практика, практически никто эти рекомендации не соблюдает. Поэтому даже если вам удается делать хотя бы один раз в день – это уже хорошо. Главное – делать.