РЖД презентует во вторник, 23 апреля, новые вагоны-купе с микроволновкой, холодильником, душем и сейфом. Об этом сообщает агентство Ura.ru.
Известно, что вагоны будут оснащены сервисной зоной мини-кухни с микроволновкой и холодильником. Появятся душ, сейф, электрические розетки, USB-разъемы, освещение для каждого пассажирского места. Точно все станет известно уже сегодня, презентация купе пройдет на Рижском вокзале в Москве.
Еще в феврале в РЖД рассказали, что в интерьере новых вагонов одноэтажных поездов будут преобладать серо-синие тона, в двухэтажных – серо-белые и синие оттенки. Нижние полки представляют собой диван с подголовниками, а верхние выглядят как часть стены и почти незаметны.
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