Ростуризм рекомендует гражданам России воздержаться от поездок на Шри-Ланку в связи с произошедшими терактами, в которых погибли около двухсот человек. 22 апреля туроператоры получили предупреждения о необходимости информировать туристов о сложившейся в стране обстановке и приостановить продажи туров. Тем, кто находится в стране, рекомендовано оставаться в гостиницах и выезжать в аэропорт только организованными группами.

Как рассказала Amic.ru президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич, Шри-Ланка не является популярным среди жителей Алтайского края направлением для отдыха, но от купленных путевок туристы пока не отказываются.

"Шри-Ланка – направление для нашего региона не очень востребованное, поскольку стоимость билетов на перелет достаточно высокая. Как правило, вылет осуществляется из Новосибирска с пересадкой в Дубай. Разумеется, туристические агентства предупреждают туристов о ситуации, которая сложилась в стране, и о рекомендациях МИД, но турист вправе самостоятельно принять решение. У нас нет информации о каком-то массовом отказе от купленных путевок", – сообщила Александра Томашевич.

Она уточнила, что стоимость туров на Шри-Ланку для жителей нашего региона начинается от 95 тысяч рублей на человека (10-11 ночей), стоимость перелета составляет от 48 тысяч рублей.

Напомним, на католическую Пасху 21 апреля террористы устроили взрывы в трех католических церквях и в трех пятизвездочных отелях на Шри-Ланке. Позднее прогремело еще два взрыва возле зоопарка и в районе Дематагода. Количество погибших составило около 200 человек, пострадавших – более 500. Россиян среди погибших и пострадавших не было. В ночь на 23 апреля на острове ввели режим ЧС. По мнению властей, теракты совершили представители местной группировки National Thowfeek Jamaath.