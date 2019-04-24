1 апреля "Легенда жизни" запустила экологический проект

Полимеры оказывают чрезвычайный вред на окружающую среду и непосредственно на нас с вами.
- 80% всего мусора в Мировом океане – пластик
- 800 видов животных находятся на грани вымирания из-за отравления пластиком
- 10 тысяч тонн пластика ежедневно выбрасывается в России
- 200 лет требуется для разложения изделий из пластика
Пластик загрязняет планету, наносит огромнейший вред природе – от суши до океанов.
В России переработка отходов – дело трудозатратное и требующее немалых финансовых вложений, государственного финансирования данного направления пока нет.
Барнаульская водяная компания (бренд "Легенда жизни") – первая среди компаний по доставке воды в Алтайском крае взяла на себя ответственность по сбору и утилизации использованных пластиковых бутылок.
1 апреля 2019 года компания запустила свой экологический проект. Каждый клиент "Легенды жизни" имеет возможность сдать на утилизацию ПЭТ из-под воды любой марки. Компания стремится снизить количество отходов и сохранить качество жизни для будущих поколений.
В рамках экологического проекта "Легенда жизни" транспортирует пустую ПЭТ-тару в Новосибирскую компанию ООО "Пласт индустрия", где ее сортируют и прессуют в брикеты. Затем пластик перерабатывают до состояния хлопьев. "Пласт индустрия" изготавливает волокна для ковров, одежды, синтетических нитей. Также из вторичного ПЭТ производят листы и пленки, бандажные ленты и, собственно, бутылки.
Все расходы по сбору, хранению и транспортировке пластика "Легенда жизни" берет на себя. Средства, вырученные от сдачи ПЭТ, будут использованы для покупки саженцев и озеленения города. Ближайшая высадка саженцев состоится 26 апреля в 10:00 в парке Центрального района по адресу проспект Социалистический, 11.
Мы считаем данный экологический проект своим небольшим вкладом в спасение окружающей среды, – говорит директор по развитию компании "БВК" Наталья Сергеевна Бобина, – и призываем своих клиентов к осознанному потреблению!
Как принять участие в проекте:
- Приобретая бутилированную воду любой марки (0,33-5 л), сохраняйте бутылку;
- Подготовьте использованную ПЭТ-тару к сдаче (необходимо снять крышку, сжать бутылку, надеть крышку, сложить в пакет);
- При заказе воды "Легенда жизни" предупредите, что хотите сдать пустые бутылки;
- При получении заказа отдайте в "Легенду жизни" пустую тару;
- "Легенда жизни" утилизирует пластик.
Давайте сохраним природу и обезопасим нашу окружающую среду вместе! Присоединяйтесь к "Легенде жизни"!
Подробнее узнать о проекте можно на сайте "Легенды жизни"
Заказать доставку полезной воды можно любым удобным способом:
На сайте (онлайн заказ работает для жителей Барнаула и Новоалтайска)
По телефонам: в Барнауле 777-777, в Бийске 400-000, в Новоалтайске 77-777
WhatsApp: +79039957222
Производитель:
ООО "Барнаульская водяная компания" Юридический адрес: 656038 г. Барнаул, пр-т Ленина, 54В
Почтовый адрес: 656023, а/я 4506
ОГРН 1022201517645
e-mail: Secretar-BWC@mail.ru
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