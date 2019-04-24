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"Легенда жизни" спасает мир: сохраним окружающую среду вместе

, ИА "Амител"
1 апреля "Легенда жизни" запустила экологический проект

Полимеры оказывают чрезвычайный вред на окружающую среду и непосредственно на нас с вами.

  • 80% всего мусора в Мировом океане – пластик 
  • 800 видов животных находятся на грани вымирания из-за отравления пластиком
  • 10 тысяч тонн пластика ежедневно выбрасывается в России
  • 200 лет требуется для разложения изделий из пластика

Пластик загрязняет планету, наносит огромнейший вред природе – от суши до океанов. 

В России переработка отходов – дело трудозатратное и требующее немалых финансовых вложений, государственного финансирования данного направления пока нет.

Барнаульская водяная компания (бренд "Легенда жизни") – первая среди компаний по доставке воды в Алтайском крае взяла на себя ответственность по сбору и утилизации использованных пластиковых бутылок. 

1 апреля 2019 года компания запустила свой экологический проект. Каждый клиент "Легенды жизни" имеет возможность сдать на утилизацию ПЭТ из-под воды любой марки. Компания стремится снизить количество отходов и сохранить качество жизни для будущих поколений. 

В рамках экологического проекта "Легенда жизни" транспортирует пустую ПЭТ-тару в Новосибирскую компанию ООО "Пласт индустрия", где ее сортируют и прессуют в брикеты. Затем пластик перерабатывают до состояния хлопьев. "Пласт индустрия" изготавливает волокна для ковров, одежды, синтетических нитей. Также из вторичного ПЭТ производят листы и пленки, бандажные ленты и, собственно, бутылки. 

Все расходы по сбору, хранению и транспортировке пластика "Легенда жизни" берет на себя. Средства, вырученные от сдачи ПЭТ, будут использованы для покупки саженцев и озеленения города. Ближайшая высадка саженцев состоится 26 апреля в 10:00 в парке Центрального района по адресу проспект Социалистический, 11.  

Мы считаем данный экологический проект своим небольшим вкладом в спасение окружающей среды, – говорит директор по развитию компании "БВК" Наталья Сергеевна Бобина, – и призываем своих клиентов к осознанному потреблению!

Как принять участие в проекте:

  1. Приобретая бутилированную воду любой марки (0,33-5 л), сохраняйте бутылку;
  2. Подготовьте использованную ПЭТ-тару к сдаче (необходимо снять крышку, сжать бутылку, надеть крышку, сложить в пакет);
  3. При заказе воды "Легенда жизни" предупредите, что хотите сдать пустые бутылки;
  4. При получении заказа отдайте в "Легенду жизни" пустую тару;
  5. "Легенда жизни" утилизирует пластик.

Давайте сохраним природу и обезопасим нашу окружающую среду вместе! Присоединяйтесь к "Легенде жизни"! 

Подробнее узнать о проекте можно на сайте "Легенды жизни"

Заказать доставку полезной воды можно любым удобным способом:
На сайте (онлайн заказ работает для жителей Барнаула и Новоалтайска)
По телефонам: в Барнауле 777-777, в Бийске 400-000, в Новоалтайске 77-777
WhatsApp: +79039957222

Производитель:
ООО "Барнаульская водяная компания" Юридический адрес: 656038 г. Барнаул, пр-т Ленина, 54В
Почтовый адрес: 656023, а/я 4506
ОГРН 1022201517645
e-mail: Secretar-BWC@mail.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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